Lidia Buble se lasă pe mâna medicilor esteticieni? Cum au reacționat fanii artistei

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite interprete din România, cu peste 1 milion de fani pe Instagram. Fiecare apariție publică a artistei nu trece neobservată.

De această dată, o postare pe contul ei de socializare a stârnit reacții aprinse în rândul fanilor. Lidia a scris că a mers la o consultație la Dr.Radu Ionescu, un cunoscut chirurg plastician. Artista nu a dat deocamdată mai multe detalii, privind procedura pe care dorește să o facă. Cu toate acestea, așa cum era de așteptat, fanii s-au întrecut în presupuneri. În timp ce unii consideră că Lidia a hotârât să-și facă o intervenție la nas, alții spun că și-ar dori silicoane.



Subiectul operațiilor estetice pe care le-ar avea Lidia Buble nu este unul recent. În primăvara acestui an, fanii își dădeau cu părerea pe rețelele sociale, spunând că are nasul mai mic ca înainte. Artista a venit însă imediat cu precizarea: "Nu înțeleg de ce vi se pare că acum arăt total diferit. Nu am nicio operație estetică".

Anterior, artista a mai spus că nu și-ar opera nasul niciodată: ”Am fost contactată de numeroase clinici pentru a-mi opera nasul. Așa cum le-am transmis și lor, vă spun tuturor că nu voi face niciodată operație la nas. Eu așa sunt înzestrată de la Bunul Dumnezeu, iar cu nasul asta mare reușesc oricând și oriunde. Viața este frumoasă și așa! Îmi iubesc nasul, are personalitatea lui, ma reprezintă în totalitate”, declara Lidia Buble, în 2015, pentru click.ro