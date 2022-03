Liviu Puștiu, pagubă de 100.000 de euro în urma incendiului de ieri din București

Liviu Puștiu se numără printre persoanele care au avut de suferit de pe urma incediului de la Prosper Plaza. Artistul s-a ales cu o pagubă de 100.000 de euro.

Ieri, 22 martie, a avut loc un incediu puternic la centrul comercial Prosper Plaza, pagubele fiind imense. Cântărețul Liviu Puștiu avea studio în clădirea respectivă și susține că putea să își piardă în acel incediu, însă a avut mare noroc.

Mai exact, acesta ar fi trebuit ca ieri să se afle la studio, pentru a înregistra niște piese, însă norocul a făcut ca el să nu ajungă. “A fost mâna lui Dumnezeu. A făcut în așa fel încât să nu ajung acolo. Eu de la 14:00 la 20:00 eu aveam am sesiune de întregistări. Eu când am sesiune de înregistrări închid ușa, mă închid acolo cu colegul sau cine e, cântăm, mixăm în căști. Nu auzim nimic, nu avem contact. Eu cred că nu mai eram în viață acum”, a spus Liviu Puștiu pentru o emisiune mondenă.

„Nu sunt supărat. E o pierdere mare și financiară. A ars tot, nu mai am nimic, aveam scule cam de 100.000 de euro, investisem în ultima perioadă. Aveam acolo o întreagă industrie muzicală, toată istoria mea muzicală, tot ce am făcut eu din 2003 până astăzi, s-a pierdut tot, nu am salvat decât un singur stick cu 18 negative”, a mai adăugat cântărețul de manele.

