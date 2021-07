Loredana Groza afirmă că nu are nicio operație estetică: „Nici n-aș avea timp să fac asta”

De-a lungul timpului, despre Loredana Groza s-a spus destul de des că are operații estetice, însă vedeta a negat cu vehemență acest lucru.

În ciuda insistențelor presei tabloide și a fanilor, care afirmau că artista a apelat cu siguranță la ajutorul medicului estetician, Lori a oferit nenumărate înterviuri în care nega acest lucru. Iar acum a făcut-o din nou!

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a spus Loredana Groza la o televiziune mondenă.

foto: Instagram Loredana Groza; Agerpres

