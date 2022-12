Marian Godină: "Da, uneori sunt foarte prost cu mila asta"

Marian Godină a povestit pe Facebook o experiență mai puțin plăcută, la care a concluzionat, printre altele: "Da, uneori sunt foarte prost cu mila asta."

Marian Godină a povestit pe rețeaua de socializare:

„Pentru că suntem răciți cu toții și nu putem ieși din casă, am zis să comandăm ceva de mâncare (...). Am ales un restaurant apropiat pentru un timp de livrare cât mai mic și pentru a evita aglomerația din zona centrală.





Am putut observa cum se apropie curierul pe hartă, dar apoi a virat în direcția opusă, exact spre aglomerația din centru, așa că am sunat la numărul din aplicație. Mi-a răspuns curierul, o tânără, care mi-a zis că mai are de dus o comandă și de aceea s-a dus în acea direcție. Am contactat asistența și le-am spus că nu mi se pare normal să plătesc niște bani, deloc puțini, la care am pus și bacșișul de 7.5 lei pentru curier, ca să îmi plimbe cineva mâncarea prin oraș pentru ca mai apoi să o primesc rece bocnă. Mi s-a spus că în cazul anulării voi pierde toți banii."

Mai departe, acesta a continuat:

"Am așteptat. Cu niște timpi care creșteau în loc să scadă, într-un final, am ieșit la poartă și am observat mașina curierului așteptând. Deși eram pornit să-i spun domnișoarei că nu e normal să ridice mai multe comenzi decât poate duce, când am văzut mașina mi s-a făcut milă de ea. În plus, m-am gândit că e duminică și lucrează, în loc să fie acasă. Da, uneori sunt foarte prost cu mila asta, de parcă eu nu am lucrat atâtea amar de duminici și de sărbători. (...) Pentru că domnișoara nu cobora, m-am dus eu la mașină și abia atunci a coborât, a dat roată mașinii, mi-a zis pe un ton rățoit că nu e vina ei și a deschis portiera din dreapta față pentru a-mi oferi surpriza zilei. Mașina era un adevărat tomberon, niciodată nu am văzut așa ceva. Mucuri de țigări pe jos, ambalaje, bidoane, ghete, hârtii, scrum, praf.

Am ridicat coletul, dar nu am de gând să mănânc, nu am avut inspirația să mă uit și în cutia de transport, dar nu m-ar fi mirat ca acolo să-și fi făcut cuib o pereche de șobolani." FOTO: MARIAN GODINĂ FACEBOOK

Vezi și video: