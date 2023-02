Marius Șumudică, dezvăluiri incredibile după cutremurele din Turcia: „Puteam să fiu acolo”

Întreaga planetă este șocată de dezastrul petrecut în Turcia, țară lovită pe 6 februarie 2023 de două cutremure mari, unul cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, iar altul cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter.

Potrivit estimărilor venite din Turcia, până la ora la care a fost redactat acest articol, peste 4.800 de oameni au murit în urma seismului, în timp ce aproximativ 20.000 de persoane sunt rănite.

Marius Șumudică, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, a dezvăluit, după evenimentele neplăcute din Turcia, că se putea afla în aceste zile chiar la Gaziantep, zona afectată grav de cutremur, dacă ar fi acceptat o ofertă pe care a primit-o în urmă cu mai puțin de o lună.

„Mi-e greu să vorbesc, dar trebuie să ies la antrenament, trebuie să mă concentrez. În urmă cu trei săptămâni, am avut ofertă să mă întorc în Turcia, la Gaziantep. Puteam să fiu acolo, acum… Cine știe pe unde? Sunt șocat, încerc să mă gândesc doar la faptul că sunt sănătos, că Dumnezeu m-a vrut departe de acele locuri. Simt că m-am născut a doua oară. Am o grămadă de oameni pe care-i cunosc acolo. Din fericire, cu toți cu care am vorbit, sunt în regulă, n-au pățit nimic. Unul dintre asistenții mei, pe care i-am luat cu mine în Arabia Saudită, este turc, din zona Ankara. El mă informează de tot ceea ce mai apare în presă. Îmi spune că se estimează în jur de 6.000 de morți, că numărul total de victime va fi terifiant. Mulți sunt prinși sub dărâmături”, a spus Marius Șumudică, potrivit celor de la Gazeta Sporturilor.