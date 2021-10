Mihaela Rădulescu, copleșită de dorul fiului plecat la studii în Statele Unite ale Americii: "E tot ce am visat pentru el"

Mihaela Rădulescu are o viață cât se poate de palpitantă. Își împarte timpul între Monaco și filmările din România, însă în permanență simte lipsa filui Ayan, care a plecat să studieze în Statele Unite ale Americii.

Mihaela Rădulescu și fiul ei, Ayan, sunt prieteni buni înainte de orice. Prezentatoarea l-a sprijinit în decizia de a studia la mii de kilometri depărtare, în Statele Unite ale Americii, însă recunoaște că dorul este copleșitor uneori. Cei doi vorbesc zilnic și au o conexiune aparte, după cum declară Mihaela.

Într-un interviu acordat publicației Viva!, Mihaela a povestit mai multe despre fiul cu care se mândrește nespus. "Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el".

Mihaela a dezvăluit că s-a obișnuit greu cu ideea plecării lui Ayan, însă este conștientă că aceasta a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua. "M-am obișnuit greu cu ideea plecării lui de-acasă atât de devreme, dar pare că știe exact ce vrea și l-am lăsat să-și facă propriile alegeri. E tot ce am visat pentru el și probabil mult mai mult de-atât".

