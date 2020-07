Mihai Mitoșeru, operat de urgență: „Puteam să mor oricând”

Mihai Mitoșeru a trecut prin momente grele pe 2 iunie, după ce mers la spital pentru un control de rutină, dar a fost băgat de urgență în sala de operație.

După cum a afirmat chiar el pe pagina personală de Facebook, problema de sănătate era una gravă, dar despre care nu știa nimic.

„Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat că am un cheag de sânge la picior, care se putea duce în orice clipă la inimă! A trebuit să mă operez imediat și acum totul e ok! Mulțumesc profesorului doctor Mircea Pătruț și echipei medicale”, a scris Mihai Mitoșeru în dreptul unui filmuleț în care el apare în spital.

„Eu am varice, semăn cu tata, e ereditar, am făcut operație mai demult. Acum mi-am revenit, dar puteam să mor în orice clipă. Se ducea la inimă și muream”, a spus Mihai Mitoșeru în filmulețul postat pe internet.

foto: Facebook Mihai Mitoșeru

