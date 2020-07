O mai tineti minte pe Kelly Bundy? Actrița are acum 48 de ani, dar refuză să îmbătrânească

Christina Applegate este actrița care stârnea hohote de râs atunci când apărea în celebrul serial "Familia Bundy". Blondă, frumoasă și destul de naivă, Kelly Bundy a adus zâmbetul pe buzele multor telespectatori, dar și o mulșime de aprecieri din partea barbatilor.

Christina Applegate este o luptătoare. Vedeta a fost diagnosticată în anul 2008 cu cancer la sân, dar a reușit să iasă învingătoare din această luptă.

Mama a unei fetite in varsta de 9 ani, pe nume Sadie Grace LeNoble, Christina Applegate se poate considera în prezent o femeie împlinită, chiar dacă nu poate uita coșmarul prin care a trecut. Vedeta a povestit în mai multe rânduri că s-a împăcat greu cu gândul că și-a pierdut sânii din cauza bolii necruțătoare.

Sursa FOTO: Getty Images

"Am fost zguduită când am aflat că am cancer și am fost forțată să trec direct la acțiune, să fac schimbări mai sănătoase în stilul meu de viață, fără a avea timp suficient să mă împac cu situația", spunea Christina într-un interviu acordat în trecut.

După venirea pe lume a fetiței sale, Christina Applegate a decis să treacă printr-o operație chirurgicală de extirpare a ovarelor și a tuburilor falopiene (trompelor uterine).





Sursa FOTO: Profimedia Images

Vedeta și-a schimbat complet stilul de viață de când s-a vindecat de cancer. Recent, ea a fost surpinsă în timpul unei sesiuni de jogging pe străzile din Malibu.

Starul din serialul Netflix "Dead to Me" arată extrem de bine și se află într-o formă fizică de invidiat. Urmele trecerii timpului sunt vizibile pe chipul actriței, însă acestea nu îi diminuează farmecul personal.