”Parcă ați fi gemene”. Clipul cu Vivana și Bianca Sposub care i-a făcut pe fani să afirme că seamănă izbitor

Sora mea ????????‍♀️????????‍♀️ . . . . #tiktok #foryoupage #tiktokromania #fyp #tiktoktrends #tiktoktrend #foryou #tiktoktrending #croptop #sexycroptop #tanned #tannedgirls #decolletage #blackskirt #longhair #curvyhair #curles #naturalhair #romaniangirls #june #june2020 #2020 #sister #sisters #trending #littlesister

A post shared by Bianca Sposub (@bianca_sposub) on Jun 22, 2020 at 10:03am PDT