Sia a devenit bunică la 44 de ani, la scurt timp după ce a anunțat că e mamă

Cântărața Sia uimește și în afara scenei, cu viața ei privată ieșită din comun. La 44 de ani, artista a devenit bunică, însă puțini știau că are copii.

În urmă cu două luni a anunțat că a înfiat doi băieți abandonați, în 2019. Tinerii, care aveau 18 ani, erau pe punctul de a fi eliberați din sistemul de protecție socială fiindcă ajunseseră la vârsta majoratului. Însă, Sia i-a luat sub „aripa” ei. La doar două luni de la anunțul că este mamă, Sia a dat de veste că fiul ei mai mic are doi copii cu iubita lui.

„Fiul meu mai mic are doi copii. Sunt bunică. Sunt îngrozită de-a dreptul. Nu, sunt bine”, a dezvăluit Sia în cadrul Zane Lowe's Apple Music show.

Copiii adoptați de Sia sunt doi băieți de culoare care, în cei 18 ani de viață, au fost în 18 centre de plasament. Artista spune că se simte jenată că nu a înțeles în toți acești ani ce viață grea au copiii abandonați.

„Mie rușine că a trebuit să adopt doi fii de culoare ca să înțeleg cu adevărat prin ce trec ei zilnic. M-am speriat foarte tare pentru copiii mei. Îi iubesc foate mult. Nu am experimentat decât privilegiul de a fi alb și îmi dau seama acum”, a mai spus Sia, la SiriusXM.

În trecut, Sia, pe numele complet Sia Furler, a declarat că își dorește să rămână singură toată viața. Ea a vorbit deschis despre avansurile pe care i le-a făcut lui Diplo, un DJ american de succes.

„I-am scris un mesaj, în care i-am spus: hei, știi, ești unul dintre cei cinci oameni de care sunt atrasă sexual, iar acum, că am decis să fiu singură pentru tot restul vieții mele și tocmai am adoptat un fiu, nu am timp de relații... Dacă ești interesat de sex fără obligații, dă-mi un semn”, a mărturisit Sia.

