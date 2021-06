Smiley a vorbit despre botezul fetiței lui! Ce le-a dezvăluit jurnaliștilor

PRO TV aduce, în toamna acestui an, un nou show, Superstar România, care îi va avea în juriu pe Smiley, Marius Moga, Raluka și Carla’s Dreams.

Zilele trecute, jurații Superstar România s-au întâlnit cu presa, iar jurnaliștii de la Click l-au intervievat pe Smiley, care a vorbit despre fetița lui, Josephine Ana Maria.

„Mă gândesc să fac o piesă cu Josephine. Eu am auzit-o gângurind şi mi se pare că are o voce extrem de muzicală. Are trei luni şi mi se pare că, şi atunci când plânge, sună muzical. Poate sunt eu prea nebun după ea. În fiecare dimineaţă când deshide ochii şi ne vedem, ne zâmbim şi îi văd bucuria ei din ochi. Mi-am făcut un scop în viaţă de a mă trezi cu aceeaşi bucurie în ochi în fiecare zi. Bucurie pe care o are ea în ochi. Vreau să ajung la băiţă, nu pierd nici o băiţă a Josephinei. Pentru că o ajută pe Gina şi îmi place. Fac tot, o înfăşez, o îmbăiez. Băiţa o facem mereu împreună. Botezul va fi la un moment dat anul acesta. Păstrăm pentru noi momentele astea speciale”, a spus Smiley.

SuperStar România este o emisiune care are la bază formatul internațional ”Idol”, care a demonstrat un succes real în fiecare țară în care a fost transmis. Lansat în anul 2001 în Marea Britanie, formatul a fost preluat în peste 55 de țări, la nivel mondial și a devenit unul dintre cele mai iubite show-uri de talent datorită oportunității oferite de a devenit noul star pop muzical! Printre țările care au preluat formatul se numără: Statele Unite, Germania, Olanda, Franța sau China, unde emisiunea a fost lider de audiență încă de la lansare.

Toți cei care au curajul să-și schimbe viața, care cred că își pot transforma idolii în fani, își vor găsi locul în preselecțiile celui mai tare show muzical. Nu contează ce ocupație sau experiență au, ci să iubească muzica, să aibă între 16 și 30 ani și să nu mai stea pe gânduri. Este momentul să participe la competiția în care publicul are puterea de a lansa cariera următorului super star.

