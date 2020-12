Soacra lui Adrian Mutu, o adevÄƒratÄƒ apariÈ›ie la 50 de ani. Cum aratÄƒ cea de la care Sandra Mutu a moÈ™tenit frumuseÈ›ea

Sandra Mutu este una dintre cele mai discrete prezențe din showbiz-ul autohton, preferând să stea departe de lumina reflectoarelor.

Fosta Miss România este cât se poate de discretă, evită evenimentele mondene și pune pe primul loc familia. Sandra și Adrian Mutu au împreună un băiețel, pe Tiago, în vârstă de trei ani.

Citește și

Deși nu mai pozează în reviste și nici la televizor nu mai apare, Sandra poate fi urmărită de fanii ei pe rețelele de socializare. Fostul model are un cont incendiar pe Instagram.

De curând, soția lui Adrian Mutu a postat o fotografie în care apare alături de mama și de fiul ei, împreună cu Moș Crăciun. Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, Mariana Bachici arată foarte bine.

În vârstă de 50 de ani, Mariana Bachici pare foarte implicată în creșterea nepoțelului sau, Tiago, alături de care apare în mai multe imagini pe Instagram. Chiar Sandra spunea într-un interviu că mama ei o ajută în creșterea celui mic. “ Sigur că a avea un bebe e solicitant, e foarte grea perioada de început, însă nu am fost singură nici măcar o clipă, spre norocul meu. Am avut-o pe mama în permanență, chiar și acum e încă la noi, și pe lângă mai am și o bonă internă”, spunea Sandra Mutu.

Vezi și: Cina porcului cu boț de mămăligă