Walter Zenga confirmă că divorțează de soția sa, Raluca Zenga, după 14 ani de mariaj

Fostul internațional italian a confirmat că divorțează de soția lui, Raluca Zenga. Walter Zenga a dezvăluit că nu mai formează un cuplu cu soția lui „de ceva timp”.

Walter Zenga (60 de ani) este primul care confirmă separarea de soția sa. Relația dintre cei doi s-a răcit în urmă cu câteva luni, iar pandemia de coronavirus i-a ținut la distanță în tot acest timp: el în Italia, ea în Dubai, cu copiii.

Fostul portar a dezvăluit că nu și-a dorit să se ajungă aici, dar relația cu Raluca Zenga (38 de ani) s-a terminat.

„Ceea ce a apărut în ultime zile în mass-media, cu privire la divorțul familiei Zenga, este adevărat! Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct, însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lăsa loc de alte interpretări! Eu și soția mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp”, a scris Zenga pe Instagram.

Fostul portar a mărturisit că distanța care s-a căscat între ei în urma izolării la domiciliu a contribuit în mare măsură la această ruptură. Însă, Zenga mai adaugă un motiv pe listă, unul care ține strict de soția lui.

„Din păcate, relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor, dar și pentru ca nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie! Soția mea este schimbată radical, a decis să o ia pe un alt drum, pe care va merge singură de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit -o mereu s-a întors cumva împotriva noastră. Din respect pentru copiii noștri, nu vă pot oferi prea multe detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai! Sper și vă rog să îmi respectați intimitatea și sa lăsăm viața să își urmeze cursul firesc”, a mai scris fostul portar.

În luna august a acestui an, Raluca Zenga infirma zvonurile despărțirii, lansate de presa din România. Într-o postare pe Instagram, ea spunea că despărțirea lor e inventată.

„Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri...dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele...Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți...vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu - noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă în pază”, scria Raluca Zenga.

Raluca și Walter Zenga au împreună doi copii și locuiau în Dubai. În ultimele luni nu s-au mai văzut din cauza pandemiei de coronavirus, care l-a ținut pe el „captiv” la echipa de club din Italia, unde antrenează, iar pe ea în Dubai. Deocamdată nu se știe cu cine vor sta copiii.

