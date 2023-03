Jador, obicei ciudat înainte de culcare. Ce a făcut artistul la ora 2 dimineața

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din România, acesta reușind să atragă simpatia publicului atât datorită personalității sale efervescente, cât și grație talentului muzical.

Jador se bucură de o viață la care mulți doar visează. Artistul are o carieră impresionantă în industria muzicală românească, are multe contracte de imagine importante și este apreciat de foarte mulți oameni. Cântărețul are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, pe care îi ține la curent cu toate noutățile din viața lui.

Recent, Jador a făcut o postare pe Instagram în cadrul căreia a vorbit despre obiceiurile lui dinainte de culcare. Se pare că artistul are deseori pofte atunci când se pune în pat. De exemplu, noaptea trecută, el s-a ridicat din pat la ora 2:00 dimineața și s-a dus să mănânce usturoi.

''Este 2 noaptea și mă trezesc să mănânc usturoi. Sunt foarte ciudat.(...) Ce pofte eu la două dimineața, parcă sunt gravidă'', a declarat Jador pe contul lui personal de Instagram.

În această perioadă Jador suferă din dragoste. Artistul a recunoscut că nu o poate uita pe fosta lui iubită:

„Nu o să fac tocmai o chestie foarte bărbătească. M-a pus dracu să mă îndrăgostesc și stai și plângi și nu dormi nopțile. Bă, încep să urăsc acest sentiment pentru că mă face să fac niște lucruri pe care eu nu mi le doresc. Încerc să uit o fată de trei luni și nu reușesc”, a dezvăluit Jador la InstaStory, însă la scurt timp a șters videoclipul.

Sursă foto: Jador/Instagram

