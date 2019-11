Pe ei Crăciunul i-a îmbogățit. Care sunt starurile care au făcut avere din cântece și filme de sărbători

Artiștii au făcut bani frumoși de sărbători, dar nu din colindat. Lansarea unor piese ori filme cu specific de sărbătoare le-a adus în conturi milioane sau chiar zeci de milioane de dolari.

Mariah Carey

Artista americană a început să facă primii pași în muzică în jurul anului 1988. Până în 1993 lansase două albume, însă niciunul nu i-a adus succesul pe care îl aștepta. În august 1993 a scos pe piață Music Box, albumul care a debutat pe locul I în Billboard 200.

În aceeași perioadă, Mariah Carey a anunțat că lucrează la un proiect secret, un album de cântece de Crăciun. Lansat la 1 noiembrie 1994, Merry Christmas a devenit unul dintre cele mai vândute albume de colinde din lume.

Piesa fanion a albumului – All I Want For Christmas Is You – a ajuns în topul celor mai ascultate și vândute 10 piese din lume (16 milioane de exemplare), generând încasări de 62 de milioane de dolari. Și azi, piesa continuă să-i aducă lui Mariah Carey venituri anuale de peste 500.000 de dolari din drepturi de autor.

George Michael

Una dintre cele mai cunoscute piese semnate George Michael – Last Christmas – provine din perioada în care artistul britanic făcea parte din trupa Wham!, un duo în care îl cooptase pe Andrew Ridgeley.

Piesa de Crăciun, scrisă de Michael și cântată de-a lungul timpului de nenumărați artiști, a fost compusă de cântăreț în 1984 în timpul unei vizite pe care le-a făcut-o părinților săi. George Michael a scris textul melodiei în camera în care crescuse.

În noiembrie 1984, George Michael a cântat piesa Last Christmas în cadrul unui concert caritabil dedicat eradicării foametei din Etiopia. Atunci a donat toate drepturile de autor ale melodiei și banii care urma să-i genereze pentru cauza etiopiană. Chiar și azi, cântecul de Crăciun al lui George Michael generează venituri anuale de aproape 400.000 de dolari.

Macaulay Culkin

Filmul Singur acasă a fost un imens succes de Box Office, însă creatorii săi nu știau asta înainte de lansare. Actorul principal, Macaulay Culkin, a contribuit substanțial la succesul acestei pelicule, care este difuzată în fiecare an de Crăciun de televiziunile din întreaga lume.

Rolul din Singur acasă i-a adus lui Mac un salariu de doar 100.000 de dolari, însă succesul nebun al filmului l-a făcut pe tânărul actor să emită pretenții mai mari. Astfel, pentru a apărea în partea a doua a seriei, puștiul a fost plătit cu 4,5 milioane de dolari.

Singur acasă 2 a fost doar începutul, fiindcă salariul său a crescut exponențial în 1994, când a apărut în Micul șantajist (8 milioane de dolari).

Idina Menzel

Actrița care a jucat rolul Elsa în filmul animat Frozen (2013) avea deja o carieră impresionantă în muzică și film. Însă, Idina Menzel a reușit câteva performanțe impresionante grație apariției în animația Disney.

Succesul filmului – aproape 1,3 miliarde de dolari încasări globale – s-a văzut și în buzunarul ei: salariu de 10 milioane de dolari.

În octombrie 2014 a lansat un album de cântece de Crăciun – Holiday Wishes – care a „parcat” pe locul 10 în topul Billboard 200, cea mai bună clasare a sa ca artist solo.

