Theo Rose, recompensată cu premiul Artistul Anului la Gala I Success

Pe 14 decembrie a avut loc Gala I Success Bucharest Edition, unde Theo Rose a câștigat premiul „Artistul anului 2022”. Anul acesta a venit cu multe proiecte senzaționale în cariera artistei.

Sezonul 10 Vocea României a adus-o pe Theo Rose în scaunul antrenorului, alături de Smiley, iar, în toamnă, și-a făcut debutul în actorie în serialul fenomen: CLANUL .

„A fost un an plin, cu multe proiecte remarcabile, de la concerte și colaborări, până la a împărți scaunul de la Vocea României cu Smiley - lucru care m-a bucurat tare. Serialul Clanul a venit ca cea mai frumoasă provocare și a făcut senzație printre telespectatori. A fost muncă multă, dar e mișto când vezi că oamenii pentru care faci asta apreciază și te susțin! Le mulțumesc tuturor!", a spus Theo Rose.

În cadrul aceleiași gale, Denis Hanganu a primit premiul Actorul Anului .

Theo Rose face parte din Big UP Music – casa de discuri înființată de Boier Bibescu, întâmplător sau nu, fix de ziua artistei, în anul 2016. De atunci și până în prezent, ascensiunea label-ului și a tuturor artiștilor semnați a fost una ușor de remarcat de către toți cei din industrie. În doar 6 ani, Boier Bibescu și întreaga echipă au reușit să lanseze piese extrem de cunoscute, devenite adevărate hituri în România.

Anul 2022 a venit cu o serie de premii care recunosc creșterea impresionantă a label-ului: la Romanian Music Awards (Best Female Artist - Theo Rose, Best Album - YNY Sebi, Best Hip Hop/Trap - YNY Sebi, Best Collaboration - Theo Rose x Cabron), la Bucharest Fashion Week (Best Label - Big UP Music, Best Artist - Theo Rose), la The Artist Awards (Digital Breaktrough of the year - YNY Sebi), iar la Gala I SUCCESS (Artistul Anului – Theo Rose).





Ultimii doi ani au însemnat pentru Big UP Music, peste 300 milioane de vizualizări pe YouTube pe toate conturile artiștilor aflați sub aripa labelului. Anul 2022 a venit cu o transformare pentru majoritatea artiștilor, aceștia participând în primele lor proiecte cinematografice.

