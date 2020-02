Tibi Uşeriu a terminat ultramaratonul arctic din Canada: „Visurile noastre, fie ele mici sau mari, chiar contează”

„Un lucru îmi stă în gât ca un os de peşte şi anume “Lucrul început şi nedus la capăt”. Uneori în acest „nedus la capăt” apare fiindcă eşecul şi-a vârât coada în poveste. Ca mine, la Yukon Arctic de anul trecut când am îngheţat, fără măcar să-mi dau seama. Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Şi am fost trimis la spital. M-am simţit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume.

Mi-a trecut, dar n-am uitat. Ce e de fapt un eşec? Un profesor dur, care adoră să-ţi dea lecţii usturătoare, pe care le ţii minte toată viaţa. Un eşec nu e un capăt de drum. E parte dintr-un proces de învăţare. Dacă eşecul te încurcă în drumul tău spre glorie, poate că e timpul să înveţi ceva, să te smereşti mai mult. Mereu îmi repet asta când o dau de gard. Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiş. Va fi greu. Plec însă cu speranţa să duc la bun sfârşit ce am început. Am în minte o listă lungă de oameni dragi, susţinători, suporteri. Am în minte Via Transilvanica , poate cel mai frumos proiect în derulare în care suntem implicaţi noi toţi, cei de la Tăşuleasa.”