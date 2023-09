Viviana Sposub s-a întors în locul care a dus la despărțirea de George Burcea: „Nu am stat pe gânduri”

În urmă cu doar câteva săptămâni, se afla că Viviana Sposub și George Burcea nu mai formează un cuplu, deși erau împreună de aproximativ trei ani. Cu toate acestea, de curând, se pare că și-au mai dat o șansă, de dragul iubirii.

Deși s-au împăcat, Viviana Sposub și George Burcea nu se afișează împreună, iar fosta prezentatoare i-a luat prin surprindere pe fanii ei din mediul online, după ce a postat câteva imagini chiar din locul care a dus la despărțirea de actor.

Mai exact, Viviana a plecat în America, la nunta unei rude. Aceasta a postat câteva imagini alături de proaspeții miri, dar și singură, însă, în niciuna dintre ipostaze, nu a apărut și George Burcea. În comentarii, aceasta a fost complimentată nu doar pentru ținuta aleasă, ci și pentru împăcare.

Apropiații Vivianei au confirmat împăcarea dintre cei doi, dar încă nu a venit și răspunul oficial din partea celor doi protagoniști. Cu toate acestea, fosta prezentatoare s-a bucurat la maximum de petrecerea din America, fără a da vreun indiciu despre ceea ce se întâmplă în viața ei, pe plan amoros.

„Hai să vă povestesc ceva. Iulian a fost botezat de bunicii mei. Nu ne întâlniserăm niciodată în România pentru că el a plecat de mulți ani în America. Însă mama îmi povestea de multe ori despre finul «nostru» din Washington DC.

Când am ajuns în State, nu am stat pe gânduri și am trimis un mesaj pe Facebook. Uite așa i-am cunoscut pe finul Iulian și pe soția lui, Roxana. Au venit în vizită în New York și ne-am petrecut Crăciunul împreună. Tot atunci le-am promis că nu voi lipsi de la nunta lor”, a scris aceasta, pe contul ei de Instagram.

Împăcarea pare că a fost confirmată, însă, chiar de George Burcea, care a apreciat una dintre postările făcute de fosta prezentatoare. Fanii celor doi așteaptă ca anunțul împăcării să fie făcut public, deoarece își doresc să îi vadă împreună.

Sursa foto: Instagram viviana.sposub

