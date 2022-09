Alina Vidican radiază de fericire lângă soțul brazilian! Ce mesaj a postat Claude Senhoreti

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, și-a găsit dragostea tocmai peste Ocean, în brațele brazilianului Claude Senhoreti. Pilotul de curse a luat-o de nevastă în urmă cu an și o tratează ca pe o prințesă.

Claude Senhoreti este un potent om de afaceri, proprietarul companiei Sienna Motors, și pilot pasionat de cursele de mașini. Alina (38 de ani) și Claude (47 de ani) s-au căsătorit anul trecut, la sfârșitul lunii august, într-un local exclusivis din Boca Raton, South Florida (SUA). Fosta soție a lui Cristi Borcea a primit cadou în ziua nunții de la milionarul brazilian un Lamborghini.

Alina nu este activă pe rețelele de socializare, însă soțul ei obișnuiește să posteze din când în când fotografii alături de cea pe care o numește: “jumătatea mea mai bună”.

Brazilianul a postat recent o imagine alături de soția sa și nu a ratat ocazia de a-i face o nouă declarație de dragoste.

“Voi merge oriunde, atâta timp cât o fac înainte, alături de tine”, a scris Claude lângă fotografia în care își îmbrățișează soția.

Alina Vidican arată senzațional și e toată numai un zâmbet lângă partenerul ei de viață.

“Am fost binecuvantați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea; nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, spunea Claude Senhoreti în urmă cu câteva luni în emisiunea La Măruță.