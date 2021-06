Anamaria Prodan pune capăt speculațiilor legate de divorț: „Luați mâinile de pe Reghecampf”

De aproximativ o săptămână, presa din toată țara scrie zilnic despre presupusul divorț care îi are în centrul atenției pe Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

După ce, inițial, fostul antrenor de la FCSB a afirmat că zvonurile sunt adevărate și urmează să divorțeze, sexy-impresara a dezvăluit că soțul ei a glumit și că formează în continuare o familie.

Deoarece informațiile despre ruptura dintre cei doi au continuat să apară în presă, Anamaria Prodan a oferit noi detalii desper mariajul ei, afirmând pentru Digi Sport că ea și Laurențiu Reghecampf formează în continuare o familie.

„Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni. Am spus tot ce am avut de spus. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași. Vreau să opresc această șaradă. Dacă de azi înainte cineva îmi mai implică soțul în asemenea nesimțiri cu amante, bani dați și afaceri deschise, fără nici cea mai mică părere de rău, acționez în judecată, iau banii și nu mai dau înapoi. Niciodată nu o să accept ca cele două fete și cei doi băieți ai noștri să vadă aceste mizerii despre tatăl lor. Niciodată, soțul meu nu a avut treabă cu băutura, cu amante, că-și trădează nevasta. Niciodată! El este un bărbat ideal. E matrița bărbatului perfect! A dat clasă și va da clasă tuturor, nu se compară și n-are egal, își iubește familia ca nimeni altul”, a spus Anamaria Prodan.

foto: Instagram Anamaria Prodan

