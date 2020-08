Andreea Raicu, fotografie de arhivă! Cum arăta vedeta când era doar un copil

În această vară, Andreea Raicu a împlinit 43 de ani, iar înainte cu doar câteva zile de aniversare a avut un mesaj pentru toți cei din jurul ei.

Artista a postat pe Instagram o fotografie realizată pe vremea când era doar un copil, afirmând că toți oamenii ar trebui să simtă în continuare libertatea și bucuria pe care le simțeau atunci când erau mici.

„Una dintre pozele mele preferate din copilărie... are atât de multe amintiri și emoții adunate... doar închid ochii și simt libertatea și bucuria sinceră pe care doar copiii o au și pe care cei mai mulți o pierd când cresc. Nu le da voie să moară, bucură-te cât mai mult de ele. Doar așa viața va fi mai frumoasă și mai ușoară. «Joacă-te chiar și atunci când lucrurile sunt serioase, nu mai analiza atât, nu te mai gândi la ce vor spune ceilalți sau cum vei arăta... just be playful and enjoy life...» asta îmi spun mie și-ți spun și ție”, a scris Andreea Raicu în dreptul pozei care a apărut pe internet în urmă cu două luni și care a adunat zeci de mii de like-uri și sute de comentarii.

foto: Instagram Andreea Raicu

