Brad Pitt s-a despărțit de modelul Nicole Poturalski, în timp ce încearcă să obțină custodia copiilor cu Angelina Jolie

Brad Pitt s-ar fi despărțit de iubita sa, Nicole Poturalski, după doar câteva luni de întâlnire, spun surse apropiate celor doi.

Despărțirea lui Brad, în vârstă de 56 de ani, vine în timp ce continuă să se lupte cu fosta soție, Angelina Jolie, în instanță, pentru custodia celor șase copii, scrie thesun.co.uk.

Zvonurile potrivit cărora Pitt și Poturalski ar fi împreună au început din august, când cei doi au fost văzuți când urcau într-un avion privat.

Cu toate acestea, la mai puțin de două luni, o sursă apropiată celor doi a declarat că perechea s-a destrămat.

Relația lor ar fi început anul trecut, când s-ar fi întâlnit la o petrecere în Berlin, după premiera filmului său “Once Upon a Time… in Hollywood”.

Toți au fost sceptici în privința cuplului, mai ales că Nicole se află într-o căsătorie deschisă cu Roland Mary, în vârstă de 68 de ani și au un copil împreună.

În același timp, Brad și Angelina încă se luptă în instanță pentru cei 6 copii ai lor: Maddox, 19 ani, Pax, 16 ani, Zahara, 15 ani, Shiloh, 14 ani și gemenii Knox și Vivienne, 12 ani.

Sursă foto: Getty

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Mark Stam: „Așa se fac milioanele în industria muzicală!”