Care au fost ultimele dorințe ale actorului Dustin Diamond

Dustin Diamond, cunoscut publicului pentru rolul Screech din “Salvați de clopoțel”, s-a stins din viață la doar 44 de ani, după ce a fost depistat cu cancer în stadiul 4.

Familia, prietenii și fanii deplâng dispariția prematură a actorului care ne-a făcut să râdem în hohote, la începutul anilor ‘90. Potrivit TMZ, Dustin a murit la spital sub ochii iubitei sale. Actorul era internat de la jumătatea lunii ianuarie și terminase prima rundă de chimioterapie.

Deși pronosticul a fost sumbru încă de la început, prietenii au sperat ca actorul să mai trăiască măcar un an. “Știm că Dustin are nevoie de un miracol... I s-a spus că poate fi vorba de câteva săptămâni sau cinci luni, dar și că există oameni care reușesc să ducă boala pe picioare un an sau doi. Sperăm ca Dustin să se numere printre aceștia și rămână cât mai mult alături de noi”, a declarat prietenul său apropiat Dan Block, pentru The Sun, imediat după ce actorul a primit diagnosticul crunt.

Dustin Diamond în rolul lui Screech din Salvați de clopoțel (FOTO: Getty Images)

Același prieten a mărturisit că vedeta din “Salvați de clopoțel” avea două dorințe înainte să moară. “Dustin a cerut două lucruri: să poată vorbi cu Justin Chancellor despre muzică și să viziteze Disney World din Florida, pentru a vedea Star Wars Galaxy Edge”, a spus acesta.

Basistul Justin Chancellor de la trupa britanică Tool era idolul lui Dustin Diamond. “Învățase să cânte mai multe melodii ale trupei Tool și voia să facă o trupă tribut. Se ocupa de tot acest proces înainte să fie diagnosticat cu cancer”, a mai spus prietenul său, potrivit Page Six.

Din păcate, actorul a pierdut lupta cu boala, luni, pe 1 februarie, și nu a mai apucat să-și îndeplinească dorințele.

