Ce familie frumoasă are Lavinia Petrea! Cum a pozat alături de cei trei copii

Prezentatoarea Știrilor de dimineață de la PRO TV și-a încântat fanii de pe Instagram cu o nouă fotografie de familie.

Recent, Lavinia a postat pe rețelele sociale o fotografie în care a fost surprinsă într-o zi normală, alături de copiii ei.

În imagine, Lavinia și afmilia ei se află la iarbă verde, doi dintre copii se joacă cu baloanele, iar fiica mijlociei îi șoptește ceva la ureche.

"Sunteți perfecți!", "Suntei foarte frumoși!", "Îți stă foarte bine ca mamă!", sunt câteva dintre comentariile fanilor de pe internet.

Pentru că prezintă de atât timp Știrile PRO TV de dimineață, Lavinia declara că este obișnuită să se trezească foarte devreme, ceea ce i-a fost de mare ajutor când au venit cei mici pe lume. În plus, programul îi permite să se întoarcă acasă devreme: ”Am un job care îmi oferă satisfacțiile de care am nevoie, apoi am ajuns acasă la o oră care mi-a permis să fiu și cu ei. Să ies cu ei în parc, să le fac de mâncare”.

Vezi în GALERIA FOTO de mai jos mai multe fotografii cu LAVINIA PETREA și copiii ei

