Ce frumoasă e Daria, fiica lui Cătălin Crișan!

Daria Crișan are o fiică extrem de frumoasă și foarte talentată.

Artistul și prima lui soție, Lucia Bubuluc au fost căsătoriți timp de 20 de ani, până în anul 2009. Au doi copii, Daria Cătălina și Rareș Andrei. Este studentă la UNATC, iubește deja actoria și chiar a postat pe Instagram poze alături de băiatul lui Ștefan Bănică, Radu.

Pentru Vorbește lumea, Daria povestea în trecut despre UNATC:

„Este o facultate foarte solicitantă și dacă nu ești trup și suflet, mai bine nu ești deloc. Eu am preferat să fiu trup și suflet ceea ce înseamnă că mi-am dat toată energia acolo și acum am nevoie să-mi încarc bateriile. (...)Dar cel mai greu a fost de fapt să știu ce-mi doresc și să nu am curaj să spun. Să nu mă mai pun pe mine pe locul doi și să încerc să îndeplinesc visul altor persoane care-mi doreau negreșit binele. Drept urmare, renunțarea la medicină n-a fost decât rezultatul depășirii limitei mele de anduranță fizică și emoțională."

Vezi și: Au început filmările pentru „Ramon”, primul film de lung metraj pe care Pavel Bartoș îl produce