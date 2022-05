Ce va face CRBL cu banii câștigați la Survivor România: „Sunt pregătit să investesc”

CRBL a oferit un interviu în cadrul căruia a spus ce are de gând să facă cu banii câștigați pe parcursul competiției Survivor România!

CRBL a acceptat provocarea Survivor România și a arătat de ce este în stare pe parcursul edițiilor în care a fost concurent. Din păcate, din cauza unor probleme de sănătate, el a fost nevoit să părăsească Republica Dominicană mai repede decât s-ar fi așteptat. Cu toate acestea, pe parcursul episoadelor, el a reușit să câștige o sumă impresionantă de bani.

Artistul a oferit recent un interviu în cadrul căruia a spus ce are de gând să facă cu banii câștigați pe parcursul competiției. Se pare că nu visează la mașini sau apartamente de lux, ci fiecare sumă va fi investită în muzică.

„Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă. Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani”, a spus CRBL pentru VIVA!



Mai mult decât atât, acesta a spus care au fost cele mai grele situații pe care a fost nevoit să le traverseze în timpul petrecut la Suvivor România. Se pare că foamea, lipsa somnului și nevoile vieții cotidiene nu au reprezentat cea mai mare problemă. Lupta pe care CRBL a purtat-o cu propria sa persoană a fost cea care l-a forțat să se distanțeze de ceilalți membrii ai echipei și să își caute propriul echilibru spiritual.

„Lupta cu foamea, cu somnul, cu lipsurile de bază cotidiene nu au fost așa de grele pentru mine, deoarece am avut șansa să particip la un show similar acum vreo 15 ani, dar lupta cu mine a fost cea mai grea. Am ales să mă îndepărtez de grup, să stau singur cu mine pentru a nu mă implica în toate discuțiile colegilor și a mă încărca cu energie negativă. Să stai singur în apă, ore în șir, te face să te gândești la familie, să te întorci în copilărie, să cauți răspunsuri la greșelile vieții, ceea ce mă și destabilizează emoțional. De aceea am tot spus că nu prea vreau să iau legătura cu nimeni din afara show-ului prin câștigarea jocurilor de comunicare, asta pentru că îmi era frică de mine, cu toate că am tras cot la cot cu colegii mei pentru a se bucura ei de premiul mult dorit”, a mai spus el pentru sursa menționată.

Sursă foto: Facebook/CRBL