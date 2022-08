Fiul lui David Beckham, Brooklyn, ironizat de internauți pentru bolidul pe care îl conduce

Fiul cel mare al lui David Beckham, Brooklyn, este sub asediul criticilor în mediul online după ce a fost surprins în trafic la volanul unui bolid de 1,2 milioane de dolari. Internauții îl ironizează pentru opulența pe care o afișează cu ostentație.

La 23 de ani, fiul cel mare al lui David Beckham dă de înțeles că viața nu poate fi decât roz dacă provii dintr-o familie înstărită. Brooklyn Beckham a fost surprins pe stradă la volanul unui bolid de lux, cu preț de catalog impresionant: 1,2 milioane de dolari.

Cunoscutul creator de conținut online Daniel Mac l-a oprit pe stradă și l-a întrebat cu ce se ocupă de își permite o mașină atât de scumpă.

„Sunt chef”, răspunde Brooklyn într-un clip postat de influencer pe YouTube și TikTok.

„Ești cel mai bun chef din lume?”, plusează Daniel Mac.

„Încerc să fiu”, răspunde fiul cel mare al lui David Beckham. Vezi VIDEO mai jos!

Internauții nu au trecut cu vederea această întâlnire și l-au taxat imediat pe tânărul de bani gata.

„Ce faci pentru a-ți câștiga existența? Părinții mei sunt bogați, așa că eu mă ocup cu atmosfera”, a scris un internaut pe TikTok.

„Cu ce te ocupi? M-am născut”, a comentat altul.

Tânărul a fost surprins recent pe străzile din Los Angeles la bordul unui bolid McLaren , despre care jurnaliștii britanici au scris că e modelul 765LT al tatălui său. În realitate, mașina este un P1, unul dintre cele 375 de exemplare create.

Cu ce se ocupă, totuși, Brooklyn Beckham?

Brooklyn Beckham și-a urmat pasiunea pentru modeling și fotografie, însă, în 2021, a dezvăluit că dorește să urmeze o carieră ca bucătar.

El a și lansat un serial online intitulat Cookin’ With Brooklyn, însă și-a atras numai critici după ce The New York Post a scris că tânărul bucătar a folosit nu mai puțin de 62 de profesioniști pentru filmarea fiecărui episod și a cheltuit 100.000 de dolari pentru fiecare apariție online.

