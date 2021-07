Fosta lui Gianluca Vacchi s-a măritat! Imagini spectaculoase de la nunta la care a cântat Andrea Bocelli

Giorgia Gabriele, italianca sexy care făcea furori în clipurile lui Gianluca Vacchi, s-a măritat. Fosta iubită a milionarului excentric a avut parte de o nuntă ca-n povești, într-o locație exclusivistă pe malul lacului Como, Italia.

Giorgia Gabriele i-a spus „Da” pentru totdeauna bărbatului care i-a furat inima în urmă cu patru ani. Este vorba despre Andrea Grilli, un antreprenor italian, din industria modei.

Cei doi s-au cuplat 2017, la scurt timp după ce Giorgia s-a despărțit de Gianluca Vacchi. În 2019, cei doi au devenit părinți, după ce Giorgia a născut un băiețel, pe care l-a botezat Matteo.

În weekend, Giorgia și Andrea s-au căsătorit pe malul lacului Como, alături de prieteni și familie. Mireasa a schimbat trei ținute, una mai sexy ca alta, iar la ceremonia care a avut loc în aer liber a fost invitat să cânte Andrea Bocelli.



Giorgia a purtat o rochie spectaculoasă din dantelă, tip sirenă, cu trenă. Apoi mireasa a îmbrăcat o rochie mini albă, iar spre seară a încins ringul de dans într-o rochie cu crăpătură sexy pe picior. (Vezi GALERIA FOTO)

Imaginile postate pe Instagram de Giorgia și de către invitații de la nuntă au adunat sute de mii de aprecierii și la fel de multe comentarii.

Bruneta este urmărită de peste 2 milioane de persoane contul de Instagram. Frumoasa italiancă nu s-a schimbat deloc în ultimii ani. Și-a păstrat același look natural și silueta impecabilă. Tocmai de aceea, contractele curg pe bandă rulantă, iar italianca are numeroase apariții în revistele de modă și face reclamă la diverse brand-uri, produse cosmetice și parfumuri. Mai mult, Georgia are propriul brand de haine, intitulat Wandering.

Fotografii: Instagram/ Getty Images

Vezi și VIDEO: Mileul devine ultima fiță în America!