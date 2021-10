Fosta soție a lui Reghecampf: "Ajunsesem să mă simt ca amantă, deși eram soție!" 

Timp de 14 ani, înainte de căsătoria cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a fost însurat cu Mariana Boldea, în prezent Pfeiffer.

Imediat după despărțire, Laurențiu s-a recăsătorit cu impresara Anamaria Prodan, iar acum pare că repetă istoria, pentru că a anunțat că se desparte și de aceasta. Mai precis, a confirmat pentru Cancan faptul că a depus actele de divorț:

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia."

Se pare că istoria se repetă într-un mod suprinzător. Laurențiu a anunțat că a depus actele în momentul în care Corina Caciuc ar fi gravidă în trei luni. Mai mult, ziarele au anunțat că aceasta s-ar fi mutat deja cu Reghe.

În același timp, detaliile coincid în mod șocant cu ce povestea Marian Pfiffer că s-a petrecut la despărțirea ei de Reghecampf.

„Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: «Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună». A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim. Eu nu apucasem să mă mut și ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârșit de săptămână a venit și a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simț și să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurențiu m-a sunat într-o seară și mi-a spus că trebuie să divorțăm pentru că Anamaria este însărcinată. Aș vrea ca Anamaria să simtă ce am simțit și eu”.

Aceste cuvinte din urmă au fost preluate de mulți ca un blestem aruncat asupra actualei soții a lui Reghe. Pentru că, aparent, aceasta trece acum prin aproximativ aceleași situații. Mai mult, Anamaria Prodan vorbește în continuare despre o relație bună între ea și Reghe, deși acesta a declarat oficial divorțul. Ce e ciudat e că și Mariana Pfeiffer spunea că între ea și antrenor exista încă o relație când, teretic, nu mai era nimic:

„Intr-o seara, matusa mea statea cu Luca. Eu am dormit in sufragerie pe canapea. Laurentiu a venit in sufragerie si am stat putin de vorba. M-a mangaiat pe picior si am ramas foarte surprinsa. In momentul acela m-am gandit la tot ce era posibil. S-a intamplat mai mult decat acea mangaiere. Ajunsesem sa ma simt ca amantă, desi eram soție. Facusem dragoste in subsolul casei. Aveam un subsol amenajat. Eu eram sotia lui, dar el se culca si cu Ana si se culca si cu mine”(...) Pe urma am primit un mesaj de la el in care ma intreba daca nu imi e dor de el. M-am dus la el la Achen. Ne-am intalnit, am discutat detaliile divortului. Am ramas acolo peste noapte si culmea culmilor, in dormitor, dormeam in patul meu în casa lor. El a dormit cu mine. Am făcut din nou dragoste. A doua zi am băut cafeaua împreună și eu am plecat." declara aceasta în 2012 pentru Acasă Tv, actualmente Pro 2.