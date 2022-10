Fulgy, fiul Clejanilor, reacție după ce Abi și Alex Velea s-au împăcat: „Să vedeți ce înseamnă banii”

Au trecut aproape trei ani de când Abi și Alex Velea s-au certat în mediul online, scandalul fiind mediatizat la începutul lui 2020 pe prima pagină a tuturor tabloidelor, pe site-urile de știri, cât și la televiziunile mondene.

După ce s-au înjurat și și-au dedicat mai multe melodii, despre cearta dintre Abi și Alex Velea nu s-a mai auzit nimic... până zilele trecute! Când Abi a dezvăluit în mediul online că s-a împăcat cu Alex Velea.

„Am fost certați pe bune, dar acum ne-am împăcat. Doar n-o țineam în marketing doi ani de zile”, a scris artistul pe instastory.

Tot pe Instagram, Abi a postat și o fotografie în care apare alături de Alex Velea, iar descrierea este una incredibilă, ținând cont de felul în care s-au certat la începutului lui 2020: „Dragostea se face în minim doi”.

După ce a văzut că Abi și Alex Velea s-au împăcat, Fulgy, fiul Clejanilor, care s-a certat și el în trecut cu Velea, a avut o reacție în mediul online, prin care îi atacă dur pe cei doi.

„Vreau să vă vorbesc despre subiectul ăsta cu Abi și cu... nu-i mai dau numele, că i-am dat valoare prea multă... știți voi. Am auzit foarte multă lume vorbind despre mine că... cu astea, ce am mai făcut eu în online, cu scandaluri, cu ce am mai pățin, prin ce am mai trecut... știți. Și îmi spunea lumea că aia e regie, e pentru bani, marketing, nu știu ce. Și mă uit la băieții ăștia doi, la Abi și la ăla de nu-i dau numele, că v-am spus, îi dau prea multă valoare... Caz în care aici a fost vorba de înjurat de copii, de morți, de familie, de orice, de ultima sută lipsă de respect. Bărbat la băbat, băiat-băiat, copil-copil... Ca după să mă trezesc că stai domne' că marketing... Ca să vedeți și voi ce înseamnă banii! Pentru orice ban din lume, n-aș renunța la respect. Și vă sfătuiesc să faceți la fel. Pentru faimă, pentru bogăție, pentru astea să te lipsești de cea mai puternică trăsătură de caracter a unui om, respectful față de sine, față de ceilalți e absolut groaznic”, a spus Fulgy.

