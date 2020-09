George Burcea: ”Nu am avut nimic de ascuns față de ea”. Motivul despărțirii de fosta lui parteneră

George Burcea este unul dintre concurenții show-ului Ferma. Orășeni vs. săteni.

Într-un interviu acordat pentru OK! Magazine, George Burcea a făcut câteva dezvăluiri despre proiectele profesionale, dar și despre dificultățile cu care se confruntă pe plan personal.

Actorul a vorbit despre participarea la emisiunea Ferma. Orășeni vs. săteni, despre divorțul de fosta soție și despre felul în care gestionează toate aceste provocări cu care se confruntă.

Despre participarea la Ferma. Orășeni vs. săteni: ”Este primul reality-show la care am primit oferta să particip şi sunt foarte încântat de acest lucru. Faptul că producătorii au văzut în mine un om cu potenţial şi au avut încredere că pot fi un bun fermier mi-a dat mare încredere.”

Despre despărțire: ”La începutul anului, după vacanţă, am hotărât să ne despărţim şi să continuăm pe drumuri diferite, păstrând o legătură cât se poate de apropiată pentru fetiţe. Într-un cuplu este foarte important să respecţi jobul partenerului, visurile lui şi focul care-l mână spre punctul cel mai înalt. În momentul în care pentru unul dintre cei doi parteneri nu există şi visul celuilalt sau, mai mult, i-l calci în picioare de câte ori ai ocazia, se duce totul de râpă.”

Despre motivul despărțirii: ”Nu, n-am avut niciodată nimic de ascuns faţă de ea şi sunt mândru de faptul că niciodată nu am înşelat-o. Când am simţit că nu mai merge, am ales să plec. Am prins-o de multe ori că îmi umbla în telefon sau îmi făcea capturi de ecran, apoi îşi trimitea pozele pe telefonul ei, dar nu i-am spus nimic niciodată, tocmai pentru că nu am avut secrete faţă de ea.”

Citește aici interviul integral acordat de George Burcea pentru revista OK! Magazine!

