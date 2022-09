Lavinia Pîrva, apariție seducătoare într-o rochie cu spatele gol. Imaginile care i-au încântat pe fani

Lavinia Pîrva (37 de ani) are o siluetă impecabilă , așa că poate fi fără probleme model pentru noua ei colecție de haine. Frumoasa bruneta și-a încântat fanii de pe Instagram cu o serie de imagini în care poartă câteva rochii cu spatele gol și fără sutien.

Cântăreața care este mama unui băiețel în vârstă de trei anișori arată senzațional, iar fanii i-au lăsat sute de inimioare și comentarii laudative.

“Îmi plac lucrurile comode, practice dar cu un aer rafinat și feminin”, a scris Lavinia în dreptul unei imagini în care poartă una dintre creațiile ei.

Bruneta a postat câteva filmulețe de la o ședință foto și pe InstaStories. Lavinia apare într-un deux-piece roz. Pe sub sacoul descheiat, Lavinia poartă doar un sutien negru, din dantelă, care îi pune în valoare bustul impresionant.

Se pare că Lavinia are succes pe toate planurile! Pe lângă mariajul fericit cu Ștefan Bănică Jr., vedeta are numeroase concerte și pare să fi dat lovitura și cu magazinul de haine online.

A slăbit în timp record după naștere

După nașterea băiețelului ei, Lavinia a revenit rapid la silueta care a consacrat-o. Ea a povestit în cadrul emisiunii digitale "Întrebarea mesei rotunde" cum a reușit să facă acest lucru.

"M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport... Chestia cu mâncare nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, a declarat vedeta.

Fotografii: Instagram laviniapirvaofficial