Managerul unui spital din Cluj-Napoca a refuzat renovarea unității cu bani donați. Reacția lui Codin Maticiuc

Codin Maticiuc a reacționat pe rețelele sociale după ce managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii din Cluj-Napoca a refuzat ca unitatea sa să fie renovată cu bani donați. Antreprenorul a dezvăluit și motivul refuzului.

Codin Maticiuc conduce o inițiativă privată în cadrul Fundației Metropolis, prin intermediul căreia strânge bani pentru renovarea spitalelor de stat din România. Sub sloganul #spitalepublicedinbaniprivati, filantropul a reușit să convingă zeci de mii de români să doneze 2 euro pe lună, prin SMS la 8845, mesaj FACEM.

Însă, o unitate medicală din România a refuzat lucrările de renovare, iar motivul este cel puțin bizar. Codin Maticiuc a dezvăluit pe Facebook că a intrat cu greu în legătură cu managerul spitalului, iar când a reușit s-a lovit de refuzul acestuia.

„Într-un final apoteotic directorul fundației Metropolis a dat de manager care i-a spus telefonic că nu-și dorește să ne implicăm în renovare pentru că nu vrea să ne facem reclamă cu acest lucru. Desigur, transparența de before and after și faptul ca postez exact ce am făcut și cât a costat nu este pentru oricine.

Domnul manager Aldea a spus că poate renova spitalul cu firme care nu îi cer să filmeze acest before and after, care la noi e obligatoriu ca să arătăm unde merg banii donatorilor”, a explicat Codin Maticiuc .

Vedeta a lansat un apel către autoritățile din Cluj-Napoca și către Ministerul Sănătății, pentru a-și exprima dezamăgirea față de modul în care a fost refuzată renovarea.

„Domnule primar Boc, domnule ministru al Sănătății, nu e nevoie de nimic la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj dacă își permit să refuze fonduri private nerambursabile. Ei sigur atrag inițiative private de peste tot, sigur mai mari și mai convenabile decât a mea”, a mai scris filantropul.

Campania Spitale publice din bani privați a început în vara anului 2020, cu renovarea etajului 7 al Spitalului Clinic Fundeni. Codin Maticiuc a fost impresionat de suferința copiilor bolnavi de cancer, internați aici, și a decis să ajute spitalele din România să ofere condiții mai bune de recuperare pentru pacienții lor.

Fotografii: @maticiuc_codin

Vezi și VIDEO: