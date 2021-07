Monica Gabor, imagini dintr-un restaurant de lux din Dubai. Cu cine își petrece timpul, după despărțirea de Mr. Pink

Monica Gabor a plecat din Statele Unite și își petrece timpul la Dubai, alături de sora sa, după ce s-ar fi despărțit de Mr. Pink, bărbatul care i-a fost iubit aproape 10 ani.

Deși nu a dat nicio declarație despre despărțirea de Mr. Pink, un apropiat al acesteia susține că este adevărat și că aceștia nu ar mai forma un cuplu. Cu toate acestea, Monica nu pare afectată și petrece timp de calitate alături de sora, Ramona Gabor.

Cele două surori se răsfăță cu cele mai scumpe delicatese și băuturi, în restaurantele de lux ale Dubaiului, acolo unde Ramona este stabilită și, unde, și-a lansat recent o afacere cu parfumuri. Cele două postează imagini pe Instagram în care apar împreună, în diferite locații.

Întrebarea pe care o mulți au o au acum este unde e Irina?, fiica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu. După spusele afaceristului, Irinuca ar fi alături de mama ei, însă nu apare în nicio poză, ceea ce înseamnă că fetița ar putea fi încă în Statele Unite.

“Eu nu cred așa ceva, părerea mea este că e o glumă. Când am vorbit cu Irinuca era foarte bine, mi-a spus că fusese la ziua unui prieten. În rest, nu știu nimic, nu am primit nicio informație cu privire la acest lucru cum că s-ar fi despărțit. Nu am auzit așa ceva, mă întreb dacă nu este glumă. Nu am primit niciun telefon de la Monica să îmi spună acest lucru. Fetița nu este la mine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru impact.ro

Sursă foto: Instagram