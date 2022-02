La finalul anului trecut, numele Nicoletei Luciu a apărut foarte des în presă.

Mai întâi, Codin Maticiuc a scris în cartea despre viața lui Nuțu Cămătaru că acesta din urmă a avut o aventură cu celebra vedetă. „Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău. Am plecat la mare direct de acolo. La hotel Mamaia, îmi amintesc clar. M-am trezit de dimineață și am coborât la micul dejun să mă văd cu un fin din Constanța. Când am urcat și mi-a deschis ușa, am crezut că am greșit camera. Atât de urâtă era dimineața, nemachiată…”, spune interlopul în carte.

Nicoleta Luciu, primele declarații din acest an despre divorț

Apoi, presa tabloidă a notat că Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, sunt la un pas de divorț. Chiar dacă informația a fost negată de cei doi, zvonurile s-au amplificat cu fiecare zi care a trecut, iar la începutul acestui an, Nicoleta Luciu a fost abordată de cei de la Cancan. Deranjată de întrebările despre divorț, vedeta a avut un răspuns scurt și tăios: „În primul rând, nu sunt adevărate. Iar, în al doilea rând, nu mai dau interviuri”.

