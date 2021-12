Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre relația cu o prezentatoare: „Atât de urâtă era nemachiată…”

Au trecut aproximativ două săptămâni de când Codin Maticiuc a lansat „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, care s-a vândut instant, iar ecourile pe care le are cartea încă se fac auzite în toată țara.

Printre poveștile din carte, Nuțu Cămătaru vorbește, la insistențele partenerei lui de viață, Claudiua, și despre aventurile pe care le-a avut cu diferite femei celebre din România.

„X, prezentatoarea TV, l-a văzut în Herăstrău la o terasă și i-a trimis un bilețel la masa că vrea să-l cunoască. A mers direct pe cameră în ziua aia”, spune Claudia în carte, care în acest fel îl provoacă pe Nuțu Cămătaru să vorbească.

„Majoritatea sunt măritate și cu copii acum. Le facem rău… Le bat bărbații când citesc cartea. Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău. Am plecat la mare direct de acolo. La hotel Mamaia, îmi amintesc clar. M-am trezit de dimineață și am coborât la micul dejun să mă văd cu un fin din Constanța. Când am urcat și mi-a deschis ușa, am crezut că am greșit camera. Atât de urâtă era dimineața, nemachiată…”, spune Nuțu Cămătaru.

„Tot ce apare e adevărat. Numele proprii din carte sunt cele reale, cu câteva excepții: în cazurile în care am vrut să protejăm pe cineva (în special femei), am folosit o literă oarecare”, a afirmat Codin Maticiuc. Însă, cei de la Cancan dezvăluie că „X, prezentatoarea TV” ar fi nimeni alta decât Nicoleta Luciu.

