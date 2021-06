Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre divorțul de Pepe și nunta acestuia cu Raluca Pastramă

Fără doar și poate, una dintre cele mai răsunătoare despărțiri din showbiz-ul autohton a fost cea dintre Pepe și Oana Zăvoranu.

Cei doi au divorțat cu scandal, iar schimburile de replici dintre ei au făcut deliciul presei tabloide timp de mulți ani. Acum, Oana Zăvoranu a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a oferit detalii despre rupture care a avut loc între ea și Pepe.

„Divorțează Oana Zăvoranu de Pepe. Eu am divorțat de el înaintea lui, dar el nu știe. Nu sunt nebună. El a divorțat pentru că eu nu am mai vrut ca el să mă ierte. N-am să neg niciodată că ne-am iubit și că a fost o relație foarte frumoasă. Nu a divorțat Pepe de Oana, a divorțat Oana de Pepe. Nu era rănit. Un om rănit se ascunde, nu era rănit. Eu nu l-am mai iubit pe Pepe. Eu nu m-am căsătorit din ambiție cu altcineva. Am stat câțiva ani de zile până când l-am găsit pe al meu, pe care îl iubesc pe bune. El nu suporta ca eu să mă pup, eram actriță. M-a pus în niște situații foarte delicate față de producători, care îmi ziceau că sunt rol principal și că nu puteau să stingă lumina. Și el avea videoclipurile lui, în care se îmbulina cu alea. Se pupa și el cu altele, dar eu nu i-am zis că doarme pe balcon. M-a pus să aleg între el și carieră și l-am ales pe el, constrânsă de el. Nu a fost bine. Eu am pierdut niște trenuri importante. Eu nu i-am zis lui să renunțe la cântat”, a spus Oana Zăvoranu.

Vedeta a vorbit și desper mariajul lui Pepe cu Raluca Pastramă, afirmând că a fost deranjată de faptul că bărbatul s-a recăsătorit atât de repede.

„Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni. Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el. Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta, nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an. Nu m-a durut, cât m-a iritat, pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea. În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, a adăugat Oana Zăvoranu.

