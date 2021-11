Rona Hartner, dezvăluiri după divorțul de Herve Camililleri. În ce relații au rămas cei doi

În mai, Rona Hartner a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a anunțat în direct, în emisiunea Vorbește lumea, că divorțează. Deși și-au dat nenumărate șanse, artista și DJ-ul francez Herve Camilleri au semnat actele de divorț la jumătate lunii septembrie.

Recent, artista a făcut câteva mărturisiri despre cel care i-a fost soț timp de un an și jumătate.

“Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte. Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul, a declarat Rona Hartner pentru Impact.

Înainte de a ajunge în fața notarului, cântăreața a povestit că Herve și-a dorit împăcarea.

“În ziua semnăturii a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste", declara Rona la scurt timp după divorț, într-o emisiune TV.

Care au fost motivele care au dus la despărțire

La scurt timp după ce a anunțat că divorțează, Rona a dezvăluit și motivele care au dus la separarea celor doi.

“Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Ideea este că noi ne-am înțeles ca focul de artificii, minune, extraordinar! Iubeam muzica, aceleași gusturi…Ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere…și fizic, și credință și tot ce vrei. Problema este că după căsătorie, am numărat scandalurile. Am avut 55 de certuri într-un an. Cred că a intrat un duh de zâzanie între noi și nu s-a mai putut. Nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru”, a mărturisit Rona la Vorbește lumea.

Cântăreața a spus că certurile au început după nuntă și că se luau din nimic. “Nu cred că viața este făcută ca să suferi, să fii neînțeles, să te cerți”, a mai spus Rona.

Rona și Herve formau un cuplu de trei ani și se căsătoriseră în octombrie 2019 la un restaurant de pe Coasta de Azur.

Fotografii: Instagram/ Facebook

Vezi și VIDEO: Hamsterul care investește în cryptomonede