Shakira, primele declarații despre despărțirea de Pique: „Este cea mai întunecată perioadă din viața mea”

Vestea că celebra artistă se desparte de Gerard Pique a luat prin surprindere pe toată lumea, iar acum, după luni întregi, Shakira rupe tăcerea! Într-un interviu acordat recent, cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit despre această perioadă întunecată din viața ei!

Așteptarea a luat sfârșit! Shakira, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din întreaga lume, a vorbit pentru prima oară despre separarea de Gerard Pique. Luni întregi fanii acesteia au sperat că vor afla ce se întâmplă cu adevărat în viața ei, iar acum a venit momentul.

Shakira, primele declarații despre despărțirea de Pique

Într-un interviu pentru Elle.com, solista de muzică pop din Columbia a dezvăluit că este afectată de ceea ce s-a scris despre ea, punând accentul și pe toată suferința de care a avut parte în această perioadă. Nu doar ea a avut de tras, ci și copiii ei, pe care a încercat să îi ferească de paparazzi cum a știut cel mai bine.

Vedeta spune că în fața casei ei sunt prezenți fotografi și jurnaliști 27/7 și că nu mai are unde să se ascundă, iar faptul că cei mici aud la școală lucruri false despre ea și fostul partener nu îi aduce decât și mai multă suferință.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu.

Am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să-i protejez, pentru că asta este prioritatea mea în viață. Dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau dau de știri neplăcute pe internet”, a dezvăluit Shakira pentru sursa citată mai sus.

Paparazzi în urma ei, grija pentru copii, suferința provocată de separare și informațiile false care făceau înconjurul internetului nu au fost singurele probleme. În tot acest timp, tatăl artistei a fost internat la Terapie Intensivă, dar a reușit să își găsească puterea de a depăși toate aceste greutăți.

„Și toate acestea, în timp ce tatăl meu a fost la Terapie Intensivă. După cum am spus, este cea mai întunecată perioadă din viața mea. Apoi mă gândesc la toate acele femei din întreaga lume care trec prin situații mai dificile sau mai rele față de a mea”, a mai spus artista.

Sursă foto: Getty

