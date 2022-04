Steven Seagal și-a serbat ziua de naștere alături de „prietenii” săi ruși

Steven Seagal, care e cunoscut pentru relația specială pe care o are cu Vladimir Putin, a aniversat 70 de ani la un restaurant de lux din Moscova. Actorul și-a invitat câțiva prieteni ruși, cărora le-a spus că sunt „familia” lui.

Steven Seagal, care este reprezentant special al Ministerului de Externe al Rusiei pe probleme legate de relațiile umanitare ruso-americane și de patrimoniu cultural comun, și-a serbat cei 70 de ani la un restaurant de lux din Moscova.

Actorul a avut alături câțiva prieteni ruși, printre care se numără Margarita Simonyan, redactorul-șef al televiziunii de stat RT (Russia Today), și jurnalistul Vladimir Soloviev, unul dintre cei mai mari susținători ai liderului de la Kremlin. Acesta din urmă a fost și translator la evenimentul aniversar, cu misiunea de a transmite mesajul lui Seagal pentru cei prezenți.

„Fiecare dintre voi sunteți familia și prietenii mei. Și vă iubesc pe toți. Suntem împreună, și la bine, și la greu”, a spus actorul, conform The Guardian.



Actor Steven #Seagal celebrates his birthday with #Russian propagandists Vladimir #Solovyov and Tigran #Keosayan. pic.twitter.com/oUBWBJUwa1