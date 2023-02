Vica Blochina, prima conversație cu fiul său după ce a părăsit Survivor: „Plâgeam isteric la telefon”

Vica Blochina a părăsit show-ul din Republica Dominicană săptămâna trecută, iar după ce și-a luat rămas bun de la colegi a plecat la hotel, unde și-a sunat fiul. Iată ce conversație a avut cu Edan!

În tot timpul petrecut la Survivor și-a dorit să audă din nou vocea fiului său, Edan, așa că primul lucru pe care l-a făcut atunci când a ajuns la hotel a fost să îl sune pe acesta. De multe ori a spus că îi simte enorm lipsa, iar fanilor din mediul online le-a povestit, cu lux de amănunte, cum a decurs prima conversație cu băiatul în vârstă de 15 ani după toată perioada competiției.

„Am un cumul de emoții. Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic.

Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plâgeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul. Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții, îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica pe rețelele de socializare.

Edan a rămas în grija lui Victor Pițurcă cât timp a participat Vica la Survivor România. Fosta balerină a precizat, încă de la începutul competiției, că tot ce și-a diorit a fost să își facă fiul mândru.

Cu multă ambiție, vedeta TV a reușit să facă față pe traseu, dar săptămâna trecută a întrunit cele mai puține voturi din partea publicului, așa că a fost eliminată.

Sursă foto: Instagram

VEZI ȘI: Share în bucate cu Miss Wellington