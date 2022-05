Will Smith, dezvăluiri din viața privată: „Întotdeauna m-am considerat un laș”

Will Smith a vorbit fără menajamente despre viața privată în cadrul unui show televizat extrem de popular pe o platformă de streaming. Actorul de 53 de ani a dezvăluit că s-a privit toată viața ca un laș, din cauza unor evenimente traumatizante din copilărie.

Dacă sperau să facă referire la infamul gest de la Oscar 2022 , când l-a lovit în față pe Chris Rock, fanii lui Will Smith s-au înșelat. Will Smith, care a fost oaspetele show-ului My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman de pe Netflix, a fost intervievat înainte de decernarea premiilor Academiei Americane de Film.

Will Smith a făcut dezvăluiri intime despre copilăria sa și viața de familie, mărturisind că întotdeauna s-a considerat un laș.

„Când aveam 9 ani, l-am văzut pe tata cum o bătea pe mama, iar eu nu am făcut nimic. Iar asta mi-a lăsat o traumatică impresie de lașitate în ceea ce mă privește”, a explicat actorul.

Actorul nu s-a considerat laș când l-a lovit pe Chris Rock , în văzul a milioane de spectatori, la gala premiilor Oscar, însă și-a cerut scuze pentru ce a făcut.

„Violența în toate formele ei este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu la Premiile Academiei de aseară a fost inacceptabil și fără scuză. Glumele pe cheltuiala mea fac parte din slujbă, dar o glumă despre starea medicală a lui Jada a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional.

Aș dori să-ți cer scuze în mod public, Chris. Am fost dezechilibrat și m-am înșelat. Sunt jenat și acțiunile mele nu au indicat bărbatul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume a iubirii și bunătății”, a scris Will Smith pe rețelele sociale.

