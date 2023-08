A murit Toto Cutugno. Care este cauza decesului

Toto Cutugno, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din lume, a murit, marți, la vârsta de 80 de ani. Cântărețul și compozitorul italian s-a stins din viață pe patul de spital, în Milano "după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat în ultimele luni", după cum a declarat managerul său, Danilo Mancuso, scrie agenția ANSA

Toto Cutugno, pe numele său real Salvatore Cutugno, a murit astăzi, în jurul orei 16:00, la Spitalul San Raffaele din Milano „după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat”, a declarat Mancuso.

În urmă cu 15 ani, Toto Cutugno a fost diagnosticat cu o tumoare malignă a prostatei. Al Bano (80 de ani) a fost cel care l-a îndemnat să meargă la medic, potrivit notizie.virgilio.it.

În 2007, Toto Cutugno a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a fost supus unei intervenții chirurgicale și unei terapii de lungă durată. Al Bano l-a sfătuit pe Toto Cutugno să fie examinat de un specialist.

„Dacă nu mă operam imediat, metastazele îmi ajungeau la rinichi și eram terminat”, mărturisea Cutugno cu câțiva ani în urmă. Cântărețul a reușit să descopere boala datorită unui mare prieten și artist celebru, Al Bano Carrisi, scrie ilmattino.it.

Apelul către fani

„Mergeți la control la primele simptome”. Toto Cutugno a spus că a subestimat disconfortul pe care îl simțea. Pe timpul nopții, de fapt, a fost nevoit să se trezească de 4 sau 5 ori pentru a merge la baie să urineze, potrtivit sursei menționate mai sus.

De-a lungul carierei, Toto Cutugno a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artişti, a înregistrat 18 albume şi a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul. Cântărețul, născut pe 7 iulie 1943, a devenit cunoscut în lumea întreagă datorită melodiei „L'Italiano”. A avut cincisprezece participări la festivalul de la Sanremo (cu o reprezentație istorică în 1990 cu Ray Charles).

Din discografia lui Toto Cutugno amintim: ''Albatros'' (1976), ''Come ieri, come oggi, come sempre'' (1978), ''La mia musica'' (1981), ''L'italiano'' (1983), ''Azzura malinconia'' (1986), ''Voglio l'anima'' (1987), ''Innamorata, innamorato, innamorati'' (1987), ''Mediterraneo'' (1987), ''Toto Cutugno'' (1990), ''Insieme 1992'' (1990), ''Non e facile essere uomini'' (1992), ''Voglio andare a vivere in campagna'' (1995), ''Canzoni nascoste'' (1997), ''Il treno va'' (2002), ''Cantando'' (2004), ''Come noi nessuno al mondo'' (2005), ''Un falco chiuso in gabbia'' (2008), ''I Miei Sanremo'' (2010).



Cântărețul a susținut zeci de concerte în România

Toto Cutugno urma să mai vină în țara noastră, dar a fost nevoit să-și anuleze concertele din cauza problemelor de sănătate. „Revin întotdeauna cu emoție în România”, a declarat el la începutul unui spectacol din anii trecuți.



Sursă foto: Getty Images

