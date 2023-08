Kate Middleton, apariție rebelă la un festival de muzică tehno. A băut margarita și a lăsat un bacșiș uriaș

Weekend-ul acesta, Prințesa de Wales s-a aflat în public la Festivalul Houghton. Însoțită de niște prietene și câțiva bodyguarzi, aceasta s-a bucurat de cocktailuri picante și de muzica tehno.

Houghton Festival, care are loc în Norfolk, este singurul festival din Marea Britanie care durează 24 de ore, ceea ce înseamnă că orice formă de muzică tehno, house sau drum and bass se aude pe parcursul unui weekend.

Pe proprietatea Houghton Hall, aproximativ 10.000 de participanți - care poartă ținute minimaliste, pălării pufoase și borsete - se bucură de ofertele festivalului, fie că e vorba de muzică, băutură, mâncare sau alte atracții. Nu este chiar locul în care te-ai așteptat să întâlnești o prințesă adevărată.

