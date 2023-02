Anamaria Prodan, noi detalii despre momentul în care l-a lovit pe Dan Alexa: „Îi mulțumesc din suflet”

Vara anului 2019 a adus în centrul atenției un incident de-a dreptul incredibil: după meciul Astra – Botoșani, disputat la Giurgiu, Anamaria Prodan a fost filmată în timp ce îl lovea pe Dan Alexa peste față.

Filmarea s-a viralizat imediat, iar multe voci au afirmat la acea vreme că Anamaria Prodan și Dan Alexa sunt amanți. Însă niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru. Ba mai mult decât atât, au negat cu vehemență că între ei ar fi fost altceva decât o relație profesională.

De atunci și până astăzi, atât Anamaria Prodan, cât și Dan Alexa au oferit reacții despre incidentul neplăcut în care au fost implicați, iar sexy-impresara a vorbit din nou, recent, despre momentul tensionat petrecut în urmă cu aproape patru ani.

„Eu cred că mediatizarea excesivă, care din punctul meu de vedere nu are niciun rost, pentru că a fost o calomnie la adresa mea și a lui Dan, întinsă pe atât de mulți ani, e specifică răutății românești. Cred că, dacă ceva era de menționat, era faptul că încă mai există bărbați ca Dan Alexa, care au dat exemplu de ceva minunat, pentru că în femeie nu se dă nici cu o floare. Faptul că Dan Alexa a gestionat acest conflict perfect, cred că trebuia dat ca exemplu într-o țară în care bărbații își lovesc iubite, amante, mame, pentru a-și arăta ce bărbați sunt. Părerea mea, luați exemplu de la Dan Alexa, învățați, pentru că aveți acasă fetițe, băieți și trebuie să le dați o educație. Dacă acești jurnaliști repetă la infinit o poveste în care eu am dat dovadă de înțelegere și am tăcut din gură, pentru că puteam să-i dau în judecată pe toți, până le luam și sufletul din ei... Nu ai cum să filmezi în incinta unei case, nu spațiu public, jurnaliștii nu aveau ce să caute. La noi în țară totul e o presupunere, aici s-a ajuns datorită acestor știri, datorită acestor răutăți. Faceți un monument să se numească Dan Alexa, monumentul educației și al bunului simt. Eu îl cunosc pe Dan Alexa și acest incident dacă s-ar repeta cu încă 100 de femei, niciodată nu ar ridica mâna să dea înapoi. Asta e educația pe care mama lui i-a dat-o. Cei care au ieșit după acest incident au ieșit și s-au bucurat, ăștia sunt niște purtători ilegali de creier fără educație. Luați exemplu de la Dan Alexa, îi mulțumesc din suflet pentru ce s-a întâmplat în acel moment și cum a reacționat”, a spus Anamaria Prodan, potrivit celor de la Gazeta Sporturilor.