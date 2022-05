Smiley, fotografie adorabilă cu micuța Josephine înainte de concertul de la Polivalentă

Smiley e topit după Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol, cu care adoră să-și petreacă tot timpul liber. Înaintea concertului de diseară, de la Sala Polivalentă din București, Smiley le-a oferit fanilor săi un strop din fericirea lui de zi cu zi.

Josephine a împlinit un an în luna martie și poate face primii pași, fără ajutor din partea mamei sau a tatălui. Cea mai mare bucurie a ei este să-și strângă părinții în brațe, la capătul unui drum pe propriile picioare.

Smiley spune că fiica lui îi dă puteri incredibile când are de trecut provocări importante. „Cea mai puternică încurajare înainte de concert vine de la cea mai specială persoană din viața mea”, a scris Smiley pe Instagram înainte de concertul de marți seară de la Sala Polivalentă.

Artistul a distribuit o fotografie în care apare alături de fiica lui, pe care o sărută pe frunte.

„Cel mai sfânt și pur sentiment de pe lume trăit de dv, omule bun!!! Să aveți clipe fericite de tată-copil mereu”, i-a transmis o admiratoare.

„Ce a crescut Ghiocica! Dumnezeu să îi dea sănătate!”, a comentat cineva, în timp ce altă admiratoare a stabilit că „tații cei mai adevărați sunt tații de fete”.

Josephine a împlinit un an pe 9 martie, iar tatăl ei i-a dedicat câteva rânduri pe care le-a distribuit pe Instagram.

„Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe @ginapistol părinți,1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine!”, a scris atunci Smiley.

Smiley a mărturisit recent cu cine seamănă Josephine , dar și cum e viața de tătic.

